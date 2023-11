Seit es die Comic-Initiative „Austriatoon“ gibt – sie wurde 2019 gegründet – macht es sich Obmann Jochen Meyer aus Trebesing zum Ziel, Kunstbegeisterte aller Altersklassen an einen Tisch zu bringen. In der Vorweihnachtszeit setzt er gemeinsam mit seiner Frau Anna alle Jahre wieder ein ganz besonderes Herzensprojekt in Spittal um. Der Künstler mit dem Alias „MirRoy“ gestaltet zusammen mit Comicbegeisterten aus der Region 24 Bilder. Diese werden in verschiedenen Schaufenstern der Innenstadt platziert und vorerst mit einem Deckblatt in Fenster-Form verdeckt, bis das Kunstwerk zum Thema Weihnachten und Advent schließlich am jeweiligen Dezembertag den Passanten und Weihnachtseinkäufern präsentiert wird.