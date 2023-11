Im April des Vorjahres hat „Metro Österreich“, der Lebensmittel- und Non-Food-Großhandel für Gastronomie und Großverbraucher, die noch verbliebenen Adeg Großmärkte (AGM) übernommen. Nach Hartberg, Graz und Liezen erfolgte nun auch am Standort in der Zgurner Straße 3 in Spittal die Umstellung auf einen Metro-Großmarkt. Damit verfügt das Unternehmen über 15 Großmärkte österreichweit. In den nächsten Wochen sollen Neusiedl am See, St. Pölten und Wiener Neustadt folgen.

„Was wir mit dem Zusammenschluss von Metro und AGM sowie unseren Investitionen in Österreich bewirken, ist ganz klar: ein Plus an Kompetenz für die Hotellerie und Gastronomie in der Region, ein Plus an Services und Zustellqualität und ein Plus in puncto Sortiment mit Fokus auf österreichische Qualitätsbetriebe“, sagt Xavier Plotitza, CEO bei Metro Österreich. In Spittal wartet auf die Kunden künftig sowohl ein bewährtes, als auch ein neues Angebot. Die Produktpalette wird auf rund 10.000 Artikel erweitert.

Durch Metro-Marken wie der Preiseinstiegsmarke Aro oder Metro Chef, die in Zusammenarbeit mit Metro Executive Chefs und der Gastronomie entwickelt werden, werde das Gastro-Profi-Sortiment dauerhaft und qualitativ vergrößert: „Das Nonfood-Sortiment wurde um den Gastro-Bedarf erweitert und die hochwertigen Produkte werden zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis angeboten“, heißt es in einer Aussendung. Neu bei Metro Spittal ist das Angebot an Frischfisch, verpackt unter Schutzatmosphäre, wodurch die Lebensdauer frischer Lebensmittel erheblich verlängert wird.

Das Unternehmen betont, dass Regionalität und die Zusammenarbeit mit Betrieben aus Region auch bei Metro Spittal weiterhin im Fokus stehen sollen. Kooperationspartner sind beispielsweise der Eierring Herzogstuhl vom Magdalensberg, die Sonnenalm Bäuerlicher Milchhof aus Klein St. Paul oder die Tauernfleisch Vertriebs GesmbH.

Standortleiter des Metro Spittal mit einer Verkaufsfläche von 3100 Quadratmetern, ist Stephan Dapoz. 54 Mitarbeiter sind am Standort in Spittal beschäftigt. Die Investitionssumme ist derzeit nicht bekannt. AGM hat aber erst 2019 rund fünf Millionen Euro in eine Modernisierung investiert. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag 7 bis 17 Uhr und Samstag 7 bis 12 Uhr.