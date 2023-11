Am Montag konnte entlang der Katschbergstraße (B 99) mit den Abräumarbeiten an jenem Hang, der am 3. November ins Rutschen geraten war, begonnen werden. Die vom Landesgeologen vorgeschriebenen Absicherungsarbeiten gestalten sich aufwendig. Der Hang wurde mit Ankern und Stahlnetzen befestigt. Es wurde mit Hochdruck gearbeitet, sodass die Katschbergstraße zwischen Lieserbrücke und Nickelbauerbrücke am Freitag, dem 17. November, gegen 16 Uhr wieder geöffnet werden kann.