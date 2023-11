Erst am Montag konnte entlang der Katschbergstraße mit den Abräumarbeiten an jenem Hang, der am 3. November ins Rutschen gekommen war, begonnen werden. Laut Vorgabe des Landesgeologen musste der Hang zuvor „abtrocknen“. Am Wochenende sei noch Wasser geronnen. Die Absicherungsarbeiten gestalten sich aufwändig. Der Hang wird in den kommenden Tagen mit Ankern und Stahlnetzen befestigt. Läuft alles planmäßig ab, könnte die B 99 gegen 17. oder 18. November wieder geöffnet werden. Derzeit ist der Bereich zwischen Lieserbrücke und Nickelbauerbrücke komplett für den Verkehr gesperrt. Als Ausweichrouten dienen die A 10 Tauernautobahn oder die Trebesinger Landesstraße (L 10).