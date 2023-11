„Jetzt bin ich fast 40 Jahre im elterlichen Betrieb tätig, und habe mich nach reiflicher Überlegung entschlossen, beruflich kürzerzutreten“, schreibt Hubert Kohlmayr seinen Gästen. Der Brief hängt im Schaukasten neben dem Eingang des über 400 Jahren alten Hauses auf dem Hauptplatz in Gmünd. In Zukunft wird es nur noch Zimmer mit Frühstück geben, der „À la carte“-Betrieb wird nicht mehr weitergeführt. Seit 200 Jahren befindet sich Kohlmayr‘s Gasthof im Familienbesitz.