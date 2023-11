Wer sich in den letzten Tagen auf den Weg in die Bahnhofstraße 5 in Voitsberg machte, um zur Mittagszeit den großen Hunger zu stillen, musste vor der verschlossenen Eingangstür stehen bleiben. Seit dem 25. Oktober ist das Café-Restaurant Monet geschlossen. Aufgrund von Personalmangel werde das mindestens zwei bis drei Monate so bleiben, steht auf einem Zettel, der an der Tür angebracht ist.