Der Falstaff Profi kürt jährlich die Top-Arbeitgeber der Tourismus- und Gastronomiebranche, die mit ihren Konzepten und Strategien zeigen, wie sie auch in Zeiten eines schwierigen Arbeitsmarkts ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begeistern und das Team zu Fans des Betriebs machen. Insgesamt 3112 Unternehmen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz sind im Arbeitgeber-Check von Falstaff Profi registriert. Stimmberechtigt sind aktive und ehemalige Mitarbeiter_innen der Betriebe gewesen. Zusätzlich hat eine Expertenjury unter dem Vorsitz von Christian Schweinzer, Kurator des Hotelfachschulvereins, über die Preisträger entschieden.

Heuer hat sich das Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia in Tröpolach, Stadtgemeinde Hermagor, den zweiten Platz in der Kategorie „Nachhaltigkeit“ gesichert. „Die Auszeichnung zeigt uns, dass unsere Bemühungen in Bezug auf unsere Nachhaltigkeitsstrategie nicht nur von unseren Gästen, sondern auch von unseren Mitarbeiter_innen gesehen und auch anerkannt werden. Wir freuen uns sehr“, sagt Marko Vuljan, General Manager des Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia.

Marko Vuljan, General Manager des Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia © FMTG

Das Vierstern-Superior-Hotel im Skigebiet Nassfeld setzt seit mehreren Jahren auf unterschiedliche Employer-Branding Maßnahmen und eine gezielte Talentförderung. Die Mitarbeiter profitieren von Benefits, wie flexible Arbeitszeitmodelle sowie individuelle Coachings und regelmäßige Schulungen. Neben der gesunden und ausgewogenen Ernährung im Hotel sind auch ansprechende Unterkünfte und ein Reinigungsservice für die Uniformen nicht mehr wegzudenken. Darüber hinaus erhaltet das Team die +Card, mit der beispielsweise zahlreiche Bergbahnen in der Region gratis genutzt werden können. Zusätzlich steht ein kostenloser Ski- und E-Bike-Verleih zur Verfügung.

Die Mitarbeiter profitieren aber auch von weiteren Möglichkeiten innerhalb der Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG). Beispielsweise findet jährlich ein „YoungstarDay“ für alle Lehrlinge der Hotelgruppe statt, bei dem verschiedene Workshops zu Themen wie Ressourcenschonung und Biodiversität angeboten werden. Über die eigene digitale Lernplattform können Mitarbeiter verschiedenste Kurse und Coachings machen. Die Staff Rate ermöglicht vergünstigte Übernachtungen in den 30 Hotels und Residences der FMTG.