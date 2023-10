Die FPÖ Spittal mit Stadtrat und Landtagsabgeordneten Christoph Staudacher siedelt aus dem „mobilen“ Büro wieder in eine fixe Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger am Hauptplatz 20. Am Freitag öffnete die Partei ihre Türen für die Bevölkerung mit einem Herbstfest samt Bieranstich. Das Büro, in dem zuvor das Team Kärnten, eingemietet war, ist vormittags besetzt. Sprechstunden mit den Stadträten der Partei sind nach Vereinbarung möglich. Die Gäste wurden von Mitgliedern des freiheitlichen Landtagsklubs begrüßt, darunter Sabrina Staudacher, Daniela Fürstauer-Schmölzer, Fabian Nikolasch, Landesfinanzreferent Helmut Fürstauer sowie Landes- und Bezirksparteiobmann Erwin Angerer. „Wir haben unser Team seit dieser Periode mit jungen Kollegen verstärkt, ich möchte die Jugend stärker in die Stadtpartei einbinden, nicht erst kurz vor der Wahl“, sagte Staudacher.

Das neue Büro soll als Anlaufstelle für Bürgeranliegen dienen © Leonie Katholnig

In den von Angerer als „neues Bürgermeisterbüro“ bezeichneten Räumlichkeiten wird künftig auf die Probleme und Anliegen der Bürger eingegangen. Themenschwerpunkte der Partei sind die Gesundheitsversorgung im Bezirk, die Oberkärntner Infrastruktur sowie die Zentralisierung der Fachberufsschule Spittal. Angerer und Staudacher betonten einmal mehr, Windräder auf Kärntner Bergen verhindern zu wollen.