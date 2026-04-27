Am 12. März zog sich das Ende der Wolfsberger Gemeinderatssitzung in die Länge, als die FPÖ 29 (!) selbstständige Anträge einbrachte, die Bürgermeister Alexander Radl (SPÖ) einzeln verlesen mussten. Was so alles beantragt wurde? Überwiegend Prüfungen: Prüfung der internen Finanzkontrollen, Prüfung der Umsetzung von Gemeinderatsbeschlüssen, Prüfung der Kontrollmechanismen bei der Vergnügungssteuer, Prüfung der Einhaltung der Budgetansätze, Prüfung der Einhaltung haushaltsrechtlicher Vorschriften, Prüfung der Dokumentation von Zahlungsanweisungen usw.

Die 29 einzelnen Anträge wurden schließlich im „Ausschuss für Allgemeine Verwaltung, Raumordnung und Wolfsberger Stadtwerke“ vorberaten und wanderten schließlich wieder in den Gemeinderat, wo sie schließlich am 23. April einzeln behandelt – und großteils von SPÖ, ÖVP und Grünen abgelehnt – wurden. Als häufigste Ablehnungsgründe wurden ein nicht ausreichend konkretisierter Prüfungsgegenstand sowie das Fehlen konkreter Verdachtsmomente genannt.

Mit Maß und Ziel

Radl kritisierte die „Antragsflut“, die zu jeder Menge Mehrarbeit bei den Mitarbeitern führt. „Da bleibt dann die eigentliche Arbeit für die Bürger auf der Strecke“, bat Radl um Anträge mit Maß und Ziel: „Dass 29 derartige Anträge auf einmal eingebracht werden, habe ich noch nicht erlebt.“ Kritik kam auch von Reinhard Stückler von den Grünen, der Vorsitzender des Kontrollausschusses ist: „Jede Ausschusssitzung kostet Geld. Es wäre sinnvoller, vorab den informellen Austausch zu suchen und gemeinsam zu klären, in welchen Bereichen eine Prüfung tatsächlich erforderlich und zielführend ist.“ Auch ÖVP-Ersatzgemeinderat bezog Stellung: „Ein Großteil der Anträge ist nicht konkret formuliert und daher kaum bearbeitbar. Dennoch müssen sich die Mitarbeiter damit beschäftigen. Das ist reine Arbeitsbeschaffung auf Kosten der Verwaltung. Wir würden uns für die Zukunft weniger Show-Politik wünschen.“

FPÖ-Ersatzgemeinderat Harald Trettenbrein kündigte an, die 20 abgelehnten Anträge zu überarbeiten und erneut einzubringen – oder stattdessen Anfragen über das neue Informationsfreiheitsgesetz zu stellen. „Der Grund für die vielen Anträge ist allein die Sturheit des Vorsitzenden des Kontrollausschusses, der Prüfungen ablehnt. Die wichtigste Aufgabe der Opposition ist es aber, zu kontrollieren. Dass die Absolute überhaupt keine Freude mit Kontrolle hat, ist klar“, sagte er in Richtung SPÖ.

„Haben nix zu verbergen“

Radl konterte: „Wir haben kein Problem mit Kontrolle, aber es muss einen Anlass geben, etwas zu überprüfen. Ihr müsst eure Anträge so formulieren, dass sie einen Sinn haben. Wenn ihr die Verwaltung behindern wollt, könnt ihr natürlich Anträge in Hülle und Fülle einbringen. Wir haben nichts zu verbergen.“