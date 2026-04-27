Der Sieg gegen den GAK war das erwartet harte Stück Arbeit und auch fußballerisch nicht unbedingt ein Leckerbissen. Das ist im Abstiegskampf aber auch nicht anders zu erwarten. Es zählt nur das Ergebnis und das hat man den Spielern bei der Art des Auftretens auch angemerkt. Der Wille war da, aber die Hektik und die Verunsicherung waren deutlich zu spüren. Dennoch waren die drei Punkte gegen ähnlich schwache Grazer enorm wichtig, denn mit diesem Erfolg ist der WAC theoretisch nicht mehr von den Resultaten der Konkurrenten abhängig. Die Szenarien in dem de facto zu einem Dreikampf gewordenen Abstiegskampf sind relativ eindeutig

Drei Siege (9 Punkte)

Mit der Maximalpunktzahl ist der WAC unabhängig von allen anderen Resultaten gerettet. Grund dafür ist das direkte Duell zwischen BW Linz und dem GAK, das es unmöglich macht, beiden Teams noch drei Siege zu ermöglichen. Im Idealfall wäre auch noch Rang acht und damit eine Teilnahme am Europacup-Play-off möglich. Das ist aber reine Theorie, denn sowohl in Altach als auch in Ried zu gewinnen wird trotz Schwächephase dieser beiden Teams eine Herkulesaufgabe.

Zwei Siege, ein Unentschieden (7 Punkte)

Auch mit sieben Punkten würde der WAC ziemlich sicher in der Bundesliga verweilen. Um Letzter zu bleiben, müsste der GAK entweder alle drei Spiele gewinnen oder in der letzten Runde gegen Linz remisieren, und Blau-Weiß zwei Siege gegen Ried und Tirol einfahren. Darüber hinaus bräuchte auch die WSG auf jeden Fall einen Dreier.

Zwei Siege, eine Niederlage (6 Punkte)

Es würde sich gegenüber dem Szenario mit sieben Punkten überraschend viel ändern. Sowohl der GAK als auch Blau-Weiß dürften nicht mehr zweimal gewinnen. Im direkten Duell der beiden schärfsten Konkurrenten im Tabellenkeller müsste dann im Idealfall die „richtige“ Mannschaft gewinnen, sollte eine sechs und die andere drei oder vier Punkte ergattert haben. Im äußersten Notfall müsste der WAC einen dieser beiden Siege gegen die Tiroler holen und hoffen, dass diese in den übrigen zwei Partien nur einen Punkt ergattern.

Ein Sieg, zwei Unentschieden (5 Punkte)

Grundsätzlich gilt auch bei fünf Zählern aus dem Restprogramm die Devise, dass Blau-Weiß und der GAK nicht gleich viele Punkte wie der WAC erlangen dürfen, sollte Tirol noch zwei Punkte machen. Hier könnte das direkte Duell in der letzten Runde zum Nachteil der Wölfe geraten, besonders dann, wenn eine der beiden zu diesem Zeitpunkt schon fix gerettet ist und somit nicht mehr mit der letzten Konsequenz auftritt.

Ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage (4 Punkte)

Bei lediglich vier Punkten wird es schon richtig schwierig. Die Linzer dürften bei zwei Niederlagen nur einen Sieg schaffen, der GAK müsste weniger als vier Punkte holen. Alle anderen Mannschaften blieben in diesem Fall unabhängig von ihren Ergebnissen auf jeden Fall hinter dem WAC. Das gewonnene direkte Duell mit dem GAK könnte die Wolfsberger in dieser Situation aber retten.

Ein Sieg, zwei Niederlagen oder drei Remis (3 Punkte)

Nicht rechnerisch, aber praktisch das absolute Minimum, um auch in der kommenden Saison Bundesliga zu spielen. Hier dürften Linz nicht mehr als einen oder der GAK nicht mehr als zwei Punkte holen, was vor allem im Falle der Grazer zwar nicht unwahrscheinlich erscheint, aber auch beim Team von Ferdinand Feldhofer ist eine erneute Leistungssteigerung nicht auszuschließen.

Zwei Unentschieden, eine Niederlage (2 Punkte)

Gegenüber dem vorherigen Szenario ändert sich nur die Anzahl an Punkten, die die Gegner aus der Ferne erreichen dürfen. Entweder Linz bleibt komplett punktelos oder der GAK holt nicht mehr als einen. Schafft der WAC nur noch ein Unentschieden, sind die Linzer aufgrund ihrer Vorreihung in der Tabelle aus dem Abstiegsrennen. Der GAK dürfte dann aber auch gar keinen Punkt mehr gewinnen. Bei drei Pleiten muss der WAC in die zweite Liga. Angesichts des harten Restprogramms sind die Szenarien mit drei oder vier Punkten wohl am wahrscheinlichsten. Sollte der WAC nicht das Ruder komplett herumreißen, wird man wohl bis zum Schluss auf Schützenhilfe angewiesen sein.