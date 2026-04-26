„Wasser tu’s freilich, höher jedoch steht die Luft und am höchsten das Licht“, lautete das Credo jenes Arnold Rikli, der am 13. Februar 1823 in Wangen an der Aare im Schweizer Kanton Bern geboren wurde und am 30. April 1906 in Wolfsberg starb. An ihn erinnern heute sein Grab am evangelischen Friedhof in Wolfsberg, der Rikliweg und die Villa Rikli in St. Thomas. Letztere ging später an seine Nachfahrin Margarethe Simak über, die das prachtvolle Haus nach ihrem Tod vor rund fünf Jahren der Stadtgemeinde Wolfsberg vermachte.

An den 120. Todestag von Arnold Rikli erinnert am 29. April um 19 Uhr ein Vortrag des Wolfsberger Autors und Experten für historische Themen Werner Thelian im Museum im Lavanthaus. Er spürt Riklis Wurzeln in der Schweiz auf und zeichnet das Leben des Wegbereiters der Naturheilkunde nach.

Arnold Rikli, Sonnendoktor: Dieses Bild zeigt genau jene Pose, in der Rikli sich gerne darstellte oder darstellen ließ – mit Fingerzeig in Richtung Sonne (vor der landschaftlichen Kulisse in Veldes/Bled, barfuß und mit dem für ihn typischen Stock des Wanderers © Archiv Werner Martin Thelian

Ein Färbergeselle auf Wanderschaft

Dabei deutete Riklis Weg zunächst nichts auf seine spätere Berufung hin. Der Vater ging einem Färbereigewerbe nach, dessen Anfänge bis ins Mittelalter reichten. Rikli und seine Brüder waren zur Übernahme und Aufgaben im familieneigenen Werk bestimmt. Obwohl sich Rikli schon in früher Jugend zur Natur hingezogen fühlte, gab er dem Drängen des Vaters nach. Als Färbergeselle begab er sich auf Wanderschaft nach Deutschland. Er heiratete Marie, mit der er zehn Kinder zeugte. „Doch nur drei davon überschritten das Alter von 17 Jahren“, weiß Thelian.

Mit zwei Brüdern gelangte er schließlich nach Seeboden am Millstätter See in Kärnten und gründete dort eine Rotfärberei, in der Garne und Stoffe jenes „echte Türkisch-Rot“ annahmen, für das der Betrieb über die Grenzen hinaus bekannt wurde. Doch ätzende Dämpfe, Staub und Ausdünstungen der Gärungsprozesse hinterließen deutliche Spuren. Rikli erkrankte an Brustfellentzündung und Ruhr. Auch der Betrieb blieb allem Fleiß zum Trotz ohne Erfolg. Nach zehn Jahren in Seeboden kam es zum Niedergang.

Porträt von Arnold Rikli © Archiv Werner Martin Thelian

Bei Rikli, geschwächt von Krankheit und traumatisiert von einem Ereignis, bei dem vier seiner Mitarbeiter in den reißenden Fluten der Lieser ertranken, die er vergeblich zu retten versucht hatte, setzte ein Neudenken ein. Das Schicksal spülte ihn nach Bled im heutigen Slowenien, das damals Veldes hieß. Schon länger der alternativen Naturheilkunde verpflichtet, rief Rikli dort während der Sommermonate eine Kuranstalt ins Leben, die sich bald großen Zustroms wohlhabender Gäste erfreute und Rikli den Ruf als „Sonnendoktor“ einbrachte.

Im Winter betrieb Rikli ebenso gutgehende Einrichtungen für Hydropathie in Italien. Obwohl er, der kein Medizinstudium absolviert hatte, sich bald mit harschem Widerstand der Schulmedizin konfrontiert sah, rückte er keinen Deut von der Ansicht, Wasser, Luft und Sonne seien heilsam, ab. Acht Prozesse endeten mit Freisprüchen. 1879 zog Rikli mit seiner Familie nach Wolfsberg, wo er in St. Thomas ein Grundstück erwarb und die Rikli Villa bauen ließ. Hier setzte er sich schließlich zur Ruhe, hier starb er 1906.

Der Autor Werner M. Thelian © KK

In seinem Vortrag will Thelian die Biografie Riklis darlegen und die Auswirkungen seiner „Lehre“ auf die Medizin der Gegenwart beleuchten. Im Anschluss wird erstmals die filmische Dokumentation „Arnold Rikli – Von der Dunkelheit zum Licht“ vorgestellt, die eigens für das Kino im Museum im Lavanthaus produziert wurde. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.