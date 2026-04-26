Felix Monsberger (16), Schüler der 7a Klasse des Stiftsgymnasiums St. Paul, nahm am „GEOnomic“-Wettbewerb der Wirtschaftskammer teil. Österreichs größter Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler im Fach Geographie und wirtschaftliche Bildung (GWB). Insgesamt haben sich knapp 1400 Schüler zur Teilnahme beworben, neun von ihnen qualifizierten sich für das Finale.

Bereits Mitte März konnte sich der Lavamünder im Vorbewerb durchsetzen und sich einen Platz unter den Top 9 sichern. Beim Finale in Wien erreichte er schließlich den zweiten Platz. Dort musste Monsberger sein Wissen vor einer Fachjury in den Bereichen österreichische Außenwirtschaft, geopolitische Veränderungen in diesem Zusammenhang, Handelsabkommen, Wirtschaftspolitik sowie erneuerbare Energien unter Beweis stellen.

„Ich habe mich ehrlicherweise gar nicht so lange vorbereitet. Während der Zugfahrt zum Finale nach Wien habe ich noch einmal mein Geografiebuch studiert. Außerdem halte ich mich täglich über aktuelle Themen auf dem Laufenden, das hat mir beim Beantworten der Fragen geholfen.“, so Monsberger, der auch großes Interesse an den Fächern Physik und Geschichte zeigt. Für die Zukunft kann er sich vorstellen, an weiteren Wettbewerben teilzunehmen. „Genau Pläne habe ich aber noch nicht.“ Sein nächstes Ziel ist es, die Matura zu absolvieren. „Danach möchte ich studieren“, so Monsberger.