Noch liegt stellenweise Schnee am Klippitzörl, doch im Hintergrund laufen die Pläne für den Sommertourismus auf Hochtouren: Immerhin wird die Sommerrodelbahn heuer generalsaniert beziehungsweise die Rodeln ersetzt. „Unsere Sommerrodelbahn gibt es seit 2004“, erklärt Manfred Stückler als Betriebsleiter der Liftgesellschaft Klippitztörl. Vor 22 Jahren wurden rund 500.000 Euro von der Liftgesellschaft in die 1,4 Kilometer lange Bahn investiert, mit der man mit bis zu 40 km/h unterwegs ist.

Um die Sommerrodelbahn auf den neuesten Stand zu bringen, wird die Liftgesellschaft laut deren Inhaber und Geschäftsführer Alois Hochegger heuer rund 1,4 Millionen Euro investieren. „Nachdem es noch die Behördenbewilligungen abzuwarten gilt, wird es sich mit dem üblichen Saisonstart zu Pfingsten diesmal nicht ausgehen. Wir hoffen, spätestens mit Ferienbeginn im Juli mit der Sommerrodelbahn in die Saison starten zu können“, sagt Hochegger.

10.000 Euro pro Rodel

Bestellt sind die Rodeln jedenfalls schon. 60 Stück, wobei eine Rodel 10.000 Euro kostet und doppelt so schwer sein wird, wie die alte. Was sich alles ändern wird? „Es kommen neue, schwerere Rodeln, die zwar größer sind, aber trotzdem weiterhin nur zu zweit benutzbar sind. Die neuen Rodeln werden etwas mehr Beinfreiheit haben. Und die Berg- und Talstation wird ein bisserl adaptiert. Aber an der Bahn selbst, also am Schienenverlauf, wird sich nichts ändern“, erklärt Stückler.

Betriebsleiter Manfred Stückler © KK/Privat

Durch die Investition erhöhen die Betreiber die Sicherheit der Bahnbenützung. „Die neuen Rodeln werden eine elektronische Abstandsmessung haben, damit sie sich nicht mehr gegenseitig auffahren können, wenn nicht gebremst wird“, erklärt Hochegger. Und der Betriebsleiter ergänzt: „Die neuen Rodeln können auch bei Regen fahren, weil sie mit einem anderen Bremssystem ausgestattet sein werden“, so Stückler. Bislang war bei Nässe oder Regen kein Betrieb möglich.

Ermäßigungen

Wie in allen Jahren wird die Sommerrodelbahn bis Ende September in Betrieb sein – die Ferien über täglich und bei laufendem Schulbetrieb nur wochenends. Der Preis wird laut Hochegger „geringfügig um rund einen Euro“ pro Fahrt erhöht: Eine Fahrt Lift- und Rodelspaß kostet für Erwachsene 16 Euro (ein Dreierblock kostet 40 Euro) und für Kinder bis 15 Jahre sind es 11,50 Euro (der Dreierblock 28 Euro). Den Rodelspaß alleine (ohne Liftfahrt) gibt‘s um 10 Euro für Erwachsene und um 8,50 Euro für Kinder.

Günstiger ist es mit der Kärnten Card: Erwachsene zahlen für eine Fahrt Lift- und Rodelspaß 13 Euro (im Dreierbock 32 Euro) und Kinder 9,50 Euro (im Dreierblock 22,50 Euro). Liftspaß deshalb, weil man mit dem Doppelsessellift auf den Gipfel des Hohenwart auf 1818 Metern Seehöhe zur Bergstation der Sommerrodelbahn fährt. Die Bahn führt dann mit Steilkurven, Brücken und Unterführung nach unten, wobei 260 Höhenmeter überwunden werden. Am Klippitztörl wartet auch ein Erlebnisklettergarten mit Hängebrücken, Klettersteigen, Felsen- und Baumelementen sowie Seilrutschen. Für Kinder ab 5 Jahren gibt‘s einen „Kiddy Kletter-Park“.