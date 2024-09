Zuckerwatte, Fahrgeschäfte und Remmidemmi: Vom 11. bis 14. Oktober, also genau in 20 Tagen, geht der 433. Kolomonimarkt wieder am Marktgelände in Kleinedling über die Bühne. Über 100 Standler und Fahrgeschäfte sorgen für ein geschäftiges Treiben. 70.000 Besucher werden bei Schönwetter erwartet. Heuer steht der Traditionsmarkt erstmals unter einem Motto, nämlich: „Kolomonimarkt mit Herz“.

Denn zum ersten Mal gibt es eine Stammzellentypisierung. „Es ist mir ein wichtiges Anliegen, da eine enge Freundin von mir an Krebs erkrankt ist. Die Möglichkeit, Stammzellen zu spenden und dabei Leben zu retten, sollte jeder in Betracht ziehen“, berichtet Wolfsbergs Stadträtin Isabella Theuermann (FPÖ), die seit Juli als Marktreferentin tätig ist und führt weiter aus: „Die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Menschen als Stammzellspender zusammenpassen, liegt bei 1:500.000. Leider sind in Österreich nur drei Prozent der Bevölkerung typisiert.“

Am 12. Oktober können sich Interessierte von 13 bis 18 Uhr im Zelt der Lebenshilfe typisieren lassen. Mit einem einfachen Wangenabstrich werden die notwendigen Merkmale bestimmt. Die Typisierung sei für alle Menschen zwischen 17 und 45 Jahren geeignet und erfolge unkompliziert mit einem Wattestäbchen. Die gesunden Stammzellen werden aus der Blutbahn des Spenders gewonnen, ohne das Rückenmark zu berühren. „Es berührt mich besonders, da Leukämie die häufigste Krebserkrankung bei Babys ist. Wir müssen alles tun, um diesen kleinen Kämpfern zu helfen“, fügt Theuermann hinzu.

Auch eine große Verlosung zugunsten der Kärntner Kinderkrebshilfe gebe es. „Wir sind stolz darauf, dass wir dabei Unterstützung vom Jugendrotkreuz und der Katholischen Jungschar erhalten“, so Theuermann. Am 12. und 13. Oktober findet der Losverkauf statt. Zu gewinnen gibt es als Hauptpreis ein Wolfsberg-Dirndl der Wolfsberger Trachtenwerkstatt. Auch ein Teil aus dem Erlös der Parktickets soll dem guten Zweck zugutekommen.

Das Brauchtum stehe heuer ebenfalls im Fokus. „Wir möchten auch alte Handwerksberufe zeigen. Daher werden am 12. Oktober nach der offiziellen Eröffnung in der Eventhalle ein Schmied und ein Zinngießer ihre Handwerkskunst zeigen. Es wird auch gezeigt, wie ein Spinnrad funktioniert“, so Theuermann.