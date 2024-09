6,35 Millionen Menschen waren bei der Nationalratswahl 2024 in Österreich wahlberechtigt, 41.946 waren es im Bezirk Wolfsberg. Hier erfahren Sie alle Ergebnisse des Bezirks.

Der Bezirk Wolfsberg hat gewählt: Insgesamt waren 41.946 Personen bei der Nationalratswahl wahlberechtigt, die in 80 Wahllokalen ihre Stimme abgeben konnten. 7230 Wahlkarten wurden in allen neun Gemeinden ausgestellt.

Hier finden Sie die vorläufigen Ergebnisse für alle Gemeinden des Bezirks, von Reichenfels über Bad St. Leonhard bis nach Lavamünd.

Die Spitzenkandidaten im Wahlkreis Kärnten Ost

Im Wahlkreis Kärnten Ost (Bezirke St. Veit, Wolfsberg und Völkermarkt) galt es für die ÖVP mit Spitzenkandidat Johann Weber (59) ein Grundmandat zu verteidigen. Der Wolfsberger ist seit 2019 im Nationalrat vertreten. Zweitgereihte auf der Wahlkreisliste war die 38-jährige Bundesrätin und Gemeindevorständin Sandra Lassnig aus Liebenfels. Danach folgte der Eberndorfer Gemeindevorstand Andreas Kutej (57) auf dem dritten Listenplatz. Bei der SPÖ ging der St. Veiter Vizebürgermeister Clemens Mitteregger (35) als Spitzenkandidat ins Rennen. Zweitgereihte der SPÖ war Kerstin Dohr (38), die von 2015 bis 2022 als Gemeinderätin in Wolfsberg tätig war. Als Dritter folgte David Pototschnig (30), seit 2021 Gemeindevorstand in Feistritz ob Bleiburg.

Nur zwei Frauen und zehn Männer standen auf der Kandidatenliste der FPÖ im Wahlkreis Kärnten Ost. Angeführt wurde sie vom Wolfsberger Rechtsanwalt Christian Ragger (51), der seit 2017 im Nationalrat sitzt und ebenfalls ein Grundmandat zu verteidigen hat. Als Zweitgereihter auf der FPÖ-Landesliste könnte der Eberndorfer Gemeinderat Kajetan Glantschnig (49) das erste Mal in den Nationalrat einziehen. Als Drittgereihter im Wahlkreis unterstützte der Hüttenberger Bürgermeister und Landtagsabgeordnete Josef Ofner (45) die vor ihm gereihten Parteikollegen.

Mit vier Frauen und acht Männern gingen die Grünen ins Rennen. Angeführt wurde die Kandidatenliste vom Wolfsberger Gemeinderat Michael Hirzbauer (38), der auch Bezirkssprecher der Grünen im Lavanttal ist. Zweitgereihte war die St. Veiter Gemeinderätin und Grünen-Bezirkssprecherin Nina Feichter (36). Auf Platz drei trat Magdalena Salzmann (39) aus Straßburg an. Auch die KPÖ trat mit einer eigenen Liste an. Angeführt wurde diese vom St. Georgener Hans Sagmeister, der als Logistiker bei einem Getränkelieferanten arbeitet. Zweitgereihte war die Pensionistin Maria Koletnik (61) aus Bleiburg/Pliberk. Auf dem dritten Platz im Wahlkreis folgte der Klagenfurter Gregor Pfeifenberger (20). Auf der Liste der Neos für die Nationalratswahl am 29. September im Wahlkreis Kärnten Ost standen insgesamt nur zwei Kandidaten. Als Erstgereihte ging nach einem dreistufigen Vorwahlprozess Christina Holmes (26) aus St. Margarethen ob Töllerberg ins Rennen. Ebenfalls aus der Stadtgemeinde Völkermarkt kam mit Moritz Maierhofer (18) der Zweitgereihte im Wahlkreis.

Rückblick auf die Nationalratswahl 2019

Bei der letzten Nationalratswahl 2019 war im Lavanttal die ÖVP mit 37,3 Prozent die stimmenstärkste Partei (+ 10,5 %). Die Türkisen hatten in allen neun Lavanttaler Gemeinden die Nase vorne und die Freiheitlichen von der Spitze verdrängt, die bei der Nationalratswahl 2017 in acht Gemeinden im Tal gewonnen haben. Auf Platz zwei lag bei der Wahl 2019 die SPÖ mit 26,7 Prozent (- 1,8 %), auf Platz drei die FPÖ mit 22,6 Prozent (- 13,8 %), auf Platz vier die Grünen mit 6,5 Prozent (+ 5,1 %) und auf Platz fünf die Neos mit 5 Prozent (+ 1,8 %). Die Wahlbeteiligung lag bei 71,1 Prozent. Aus dem Lavanttal sind seitdem Johann Weber (ÖVP) und Christian Ragger (FPÖ) mit einem Sitz als Abgeordnete im Nationalrat vertreten.