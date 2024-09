„Die Reparatur und Wartung hat sich durch die Digitalisierung stark verändert und rasant weiterentwickelt. Für mich war diese Umstellung aber kein Problem“, sagt Hannes Töfferl im Rückblick auf 30 Jahre Selbstständigkeit. Der 64-Jährige ist Kfz-Meister und bietet in seinem Autohaus in Lavamünd eine umfangreiche Palette an Leistungen an, die von Beratung, Spengler- und Lackierarbeiten über den Kauf von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen, Mopeds, Motorrädern und Quads bis hin zu der Restaurierung von Oldtimern und einem Reifenhandel reichen.