Bereits seit Freitag sorgt der Sturm in Kärnten immer wieder für gröbere Probleme. Am Samstag mussten die Feuerwehren vermehrt wegen umgestürzter Bäume ausrücken, 1700 Haushalte waren ohne Strom. Bis zum Abend waren zwar so gut wie alle Haushalte wieder versorgt, kurze Zeit später griff der Wind allerdings von Neuem durch.

Gegen 8.30 Uhr zeigte die Störkarte der KNG etliche Störungen an © Screenshot/ Kärnten Netz

Rund 2000 Haushalte ohne Strom

„Aktuell sind wieder rund 2000 Haushalte in Kärnten ohne Strom, unser Team steht wieder voll im Einsatz“, erklärt Robert Schmaranz von Kärnten Netz. Schon gegen Mitternacht gab es wieder die ersten Stromausfälle, dann ging es die ganze Nacht hindurch weiter. „Gerade jetzt um 8.30 Uhr sind erneute Ausfälle hinzugekommen, die Lage hat sich leider noch nicht stabilisiert“, so Schmaranz.

Die Schwerpunkte der Probleme liegen im Moment in den Bezirken Spittal, St. Veit und Wolfsberg. Wie sich die Lage weiterentwickelt, kann am Sonntagmorgen noch nicht abgeschätzt werden.

Dutzende Feuerwehreinsätze

Das gilt auch für die Feuerwehren, die über die Nacht gefordert waren. Laut Landesalarm- und Warnzentrale sorgten umgestürzte Bäume in den Bezirken Spittal und Wolfsberg in der Nacht für rund 70 Einsätze.