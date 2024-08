Italienische Hardrock-Röhren und Lavanttaler Newcomerband auf einer Bühne

Der St. Pauler Verein Multikulti organisierte in Kooperation mit dem St. Pauler Kultursommer am Samstagabend vor dem Rathaus die 12. Auflage der Summer Music Night. Von den jungen Lavanttalern „Ghetto Labot“ bis zu der italienischen Hardrockband „Strange Kind of Women“ mit fünf Powerfrauen spannte sich der musikalische Bogen.