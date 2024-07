Bekannt ist Andreas Koitz durch seine Wurmfarm „Prime Insects“, wo der 36-Jährige die Larve des Mehlkäfers in verarbeiteter Form wie Proteinriegel, mit Schokoüberzug oder als gerösteten Snack anbietet und Kunden in ganz Europa verzeichnet. Nun plant der Landwirt aus Bad St. Leonhard zusammen mit seiner Frau Nina Koitz den Reiterhof „Islandpferde vom Wartkogel“, inklusive Urlaub am Bauernhof. „Unser Reitplatz ist bald fertig und über die Sommerferien wollen wir schon die ersten Reitstunden anbieten. Die ersten Fohlen sind gerade angekommen und mit der Island-Pferdezucht haben wir bereits begonnen“, sagt Koitz, der auch Walliser Schwarznasenschafe und Hühner auf seinem Hof untergebracht hat.

Nina Koitz wird unter anderem Reitpädagogik anbieten © KK/Stefan Hübner Photography

Seine Frau Nina Koitz ist aktuell Englischlehrerin, will sich jedoch in Zukunft voll und ganz auf die Landwirtschaft und die kommenden Vorhaben konzentrieren. „Nina reitet schon seit vielen Jahren und möchte gerne die englische Sprache mit dem Reiten verbinden. Das Angebot für Reitpädagogik wird sich dann in den nächsten Jahren entwickeln“, weiß Koitz, der auch englischsprachige Reitercamps anbieten möchte. Für die kleinen Gäste gibt es vor Ort auch Mini-Shetlandponys. „So können Kinder den Erstkontakt zu den Pferden knüpfen.“

30 Quadratmeter

Um den Gästen auch ein Zuhause während ihres Urlaubs am Hof bieten zu können, plant das Paar den Bau von Tiny Houses. „Aktuell sind wir in der Planungsphase von den Gebäuden, die dann im Winter oder im Frühjahr des nächsten Jahres starten sollen. Wir planen jeweils kleine Einheiten von rund 30 Quadratmetern“, erzählt Koitz. Auch ein Reitstüberl soll am Hof aufgestellt werden, wo jeder Gast seine Freizeit verbringen könne. Ein weiteres Angebot soll es auch für Pferdebesitzerinnen und Pferdebesitzer geben: „Die Gäste sollen in Zukunft auch ihre eigenen Pferde mitbringen können, die dann während dem Aufenthalt einen Stellplatz haben.“

Seit 2017 bietet Koitz Würmer in verschiedenen Variationen an © Markus Traussnig

Für den gesamten Umbau rechnet der Landwirt mit Kosten von rund 300.000 Euro. Aktuell bietet die Familie Führungen durch die Insektenfarm an, künftig möchte er jedoch einen Einblick in den gesamten Betrieb geben. Laut Koitz bestehe bereits eine Nachfrage für die ersten Touren mit den Pferden und den Schwarznasenschafen.