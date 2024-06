Nachdem die gesetzlich vorgeschriebene Gruppengröße in Kindergärten nach und nach bis zum Jahr 2028 von 25 auf 20 Kinder reduziert werden muss, stoßen viele Kindergärten an ihre räumlichen Grenzen. Um den Bedarf an Kindergartenplätzen auch künftig abdecken zu können, soll in Wolfsberg ein neuer Kindergarten errichtet werden. Und zwar auf den ehemaligen Mikutta-Gründen im Ortsteil St. Jakob, in der Nähe des Wohnprojektes „Am Kirchbichl“. Dort sollen bis zum ersten Quartal 2025 insgesamt 49 neue Mietwohnungen sowie eine Wohngemeinschaft, betrieben durch die Lebenshilfe, bezugsfertig sein. Die Bauarbeiten für das 10,4 Millionen Euro teure Projekt der Wohnbaugenossenschaft „Meine Heimat“ sind in vollem Gange. Angrenzend an dieses Areal befindet sich der im Mai eröffnete Stadtobstgarten und südlich dieser städtischen Erholungszone soll der neue Kindergarten St. Jakob errichtet werden.