Bis vor Kurzem war die Wolfsbergerin Anna Leitmann auf der „Miami Swim Week“, einer jährlichen Modeveranstaltung für Bademode, als Haarstylistin und hat dort das Styling der Models übernommen. Dazu gekommen ist sie durch verschiedene Seminare in Deutschland, wo sie die richtigen Leute kennengelernt hat. „Ich wurde dort gefragt, ob ich denn nicht Lust hätte, auf einer Fashion Week das Haarstyling zu machen. Man muss einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein“, erzählt die 32-Jährige, die im letzten Jahr zum ersten Mal bei der „Fashion Week“ in New York gearbeitet hat. Auf den Fashion Weeks arbeitet sie für unterschiedliche Designer. „Der Designer gibt dir vor, welche Looks er haben möchte. Das können schon mal fünf unterschiedliche Haarstylings sein“, meint Leitmann, die mittlerweile seit acht Jahren in Klagenfurt wohnt.