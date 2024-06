Wegen einer Betriebsübernahme ist das „Nah & Frisch“-Geschäft in Maria Rojach seit dem 31. Mai dieses Jahres geschlossen. Der Grund? Eine selbstständige Kauffrau übernahm das Geschäft. Es handelt sich dabei um die Lavanttalerin Edeltraud Stark, die in Maria Rojach aufgewachsen ist und mittlerweile in St. Paul wohnt. „Mir war es wichtig, dass ein Nahversorger im Ort bleibt“, so die 41-jährige Quereinsteigerin. Die Metallbearbeitungstechnikerin, die zuvor in der Gastronomie tätig war, ist seit rund eineinhalb Jahren im rund 290 Quadratmeter großen Geschäft tätig. Stark: „Ich freue mich, dass es weitergeht und auch auf die zukünftigen Herausforderungen.“ Alle vier Mitarbeiter werden übernommen. Bereits seit Dezember 2023 gibt es außerdem die Möglichkeit „Hybrid“ einzukaufen - zu bestimmten Zeiten (siehe Infobox) kann man das Geschäft mittels Bankomatkarte betreten und einkaufen, auch wenn kein Personal anwesend ist. Die Wiedereröffnung ist am 6. Juni ab 7. 30 Uhr geplant.

Edeltraud Stark vor dem Geschäft © KK/Privat