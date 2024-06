Zuckerwatte, Fahrgeschäfte und Party – der Schönsonntagmarkt fand vom 31. Mai bis 2. Juni zum dritten Mal in der Wolfsberger Innenstadt statt. Jetzt wurde Bilanz gezogen: „In Anbetracht dessen, dass das Wetter an den ersten beiden Tagen nicht mitgespielt hat, können wir zufrieden sein“, so Bürgermeister Hannes Primus (SPÖ).