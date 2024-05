Seit Mitte Mai bietet Michelle Berthold aus Wolfsberg den Dienst eines mobilen Nagelstudios „La Bella“ an und kommt zu den Kunden nach Hause. „Ich selbst habe drei Kinder, da hat man nicht immer eine Betreuung. Daher dachte ich mir, dass es vor allem für Mütter praktisch wäre, wenn jemand nachhause kommt und man nicht das Nagelstudio aufsuchen muss“, so die 30-Jährige.

Spaß steht im Vordergrund

Angefangen hat sie in ihrer Karenzzeit vor zwei Jahren. „Ich bin dann dabei geblieben, weil es mir einfach Spaß macht“, erzählt Berthold, die ausgebildete Ordinationsassistentin ist und Nageldesign nebenberuflich macht. Angeboten werde Naturnagelverstärkung, Aufbau mit Acryl oder Gel, normaler Nagellack oder French Maniküre und diverse Muster.

Eine Naturnagelverstärkung kostet zwischen 39 Euro und 45 Euro und eine Nagelverlängerung zwischen 49 Euro und 55 Euro. Für Extras wie einen Lack bezahlt man 25 Euro, für ein Wellness-Parafinbad 10 Euro und für Strass/Steine 5 Euro. Aktuell ist sie mit „La Bella“ in Wolfsberg im Umkreis von 20 Kilometer nur mobil unterwegs, plant jedoch in Zukunft, zusätzlich einen festen Standort in der Innenstadt. Telefonischer Kontakt: 0660 / 175 34 60.