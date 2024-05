Nicht erst einmal kam es vor, dass alle drei Kinderärzte im Lavanttal (zwei Kassenärzte und eine Wahlärztin) zugleich auf Urlaub waren. Zuletzt vor einem Jahr, rund um das Fronleichnamswochenende, als der Schönsonntagmarkt in der Wolfsberger Innenstadt über die Bühne ging. Vor allem in den sozialen Medien ging es damals rund: Viele verzweifelte Eltern mit kranken Kindern ließen dort ihrem Ärger Luft. Immerhin werden die kleinen Patienten von praktischen Ärzten oft nicht untersucht und die 45-minütige Fahrt ins Elki in Klagenfurt mit stundenlanger Wartezeit wollen viele mit krankem Kind nicht auf sich nehmen.