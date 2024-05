Ein hoher zweistelliger Millionenbetrag fließt in die Modernisierung des Wolfsberger Landeskrankenhauses, die im Jahr 2015 startete. In der ersten Baustufe wurden um 1,6 Millionen Euro die Gynäkologie und Geburtshilfe neu strukturiert, die zweite Baustufe betraf die Zentral-OPs, die Intensivstation und die Endoskopie um insgesamt 15 Millionen Euro. In der 2021 gestarteten dritten Baustufe ist jetzt die erste wichtige Etappe erreicht: Am Montag nimmt die neue Dialyse neben dem alten Haupteingang des LKH Wolfsberg den Betrieb auf. „Damit wird ein weiterer Meilenstein erreicht. Nun kommen die Dialyse-Patienten direkt in das Gebäude und müssen den Bereich der Notfallambulanz nicht mehr durchkreuzen“, erklärt die medizinische Direktorin Sonja-Maria Tesar.