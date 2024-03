Nach knapp 38 Jahren legt der Wolfsberger Kassen-Frauenarzt Edgar Schiefer schon bald seinen Arztkittel für immer nieder. Mit Ende Juni geht der 72-Jährige in den wohlverdienten Ruhestand. „In all den Jahren hat sich technisch sehr viel getan, auch auf dem Gebiet des Ultraschalls gab es Fortschritte“, sagt Schiefer, der Generationen von Familien beriet und im steirischen Gleisdorf aufgewachsen ist. Nach seinem Medizinstudium in Graz kam er 1979 für seine Ausbildung nach Wolfsberg. Sieben Jahre lang arbeitete er auch im Wolfsberger Krankenhaus, ehe er am 1. Oktober 1986 seine Kassenpraxis am Hohen Platz in Wolfsberg aufsperrte. Seit Juli 2022 wird er von seiner Tochter Doris Schiefer (41) unterstützt, die mit 1. Juli ihre eigene Praxis im Moserhof in der Johann-Offner-Straße 13 beim Bleiweiß-Parkplatz in Wolfsberg eröffnet. „Ich werde als Wahlärztin tätig sein“, gibt Doris Schiefer bekannt. Die Kassenstelle ihres Vaters könne sie nicht übernehmen, da sie nicht die Erstgereihte auf der Warteliste der Kärntner Ärztekammer sei. Die Kassenstelle übernimmt ab 1. Juli laut Ärztekammer Dagmar Kienberger, die bereits eine Wahlpraxis in der Wiener Straße 4 in Wolfsberg betreibt.