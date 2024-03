Am 24. Februar gaben sich Beate Schönhart aus St. Margarethen und Thomas Radl aus Maria Rojach das Ja-Wort. Ein Paar sind die beiden 37-Jährigen seit 2020, kennengelernt haben sie sich bereits mit 17 in der ehemaligen Disco „Exquisit“ in St. Stefan. Nach der standesamtlichen Trauung in Wolfsberg gab es in der Kirche in Prebl den Segen durch Dechant Martin Edlinger. „Meine Großcousine, Inola Weinberger, hat die Segnung in der Kirche musikalisch mit der Harfe umrahmt“, so die Braut. Gefeiert wurde anschließend mit den rund 60 Gästen im Gasthaus Weberwirt in Prebl. Hier sorgten „Die 3 Lavanttaler“ für Stimmung.

Die Hochzeit wurde „schlicht und einfach“ gehalten. „Dresscode war oben elegant, unten Jeanshose und Turnschuhe. Es sind auch wirklich alle in Jeans gekommen“, sagt die Mutter in Karenz und erzählt weiter: „Ich habe ein traditionelles Brautkleid getragen, aber auch mit Turnschuhen und Jeansjacke.“

Die zweifachen Eltern von Sohn David (3) und Kilian (1) wohnen gemeinsam am Oberleidenberg in St. Margarethen. Flitterwochen gab es für den Servicetechniker bei der Firma Bösch und für die Vertragsbedienstete in der Stadtgemeinde Wolfsberg noch nicht. „Ich habe gerade beruflich sehr viel zu tun. Wir wollen die Flitterwochen nachholen, wenn wieder Ruhe einkehrt“, so der Bräutigam.