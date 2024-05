Kürzlich wurde Karl Hanno Egger (52) für seine Leistungen und Verdienste mit der Verleihung des Berufstitels „Kommerzialrat“ geehrt. „Die Ernennung ist eine große Ehre für mich“, sagt der passionierte Golfer und Jäger. „Ist es doch eine Auszeichnung für den Erfolg, den wir alle gemeinsam im Unternehmen erzielt haben.“ Der Klagenfurter hat sich mit seinen beiden Baumärkten in Feldkirchen und Wolfsberg und dem Dachdeckerbetrieb „Ödach“ in Klagenfurt mit gesamt über 100 Mitarbeitern etabliert. Im Lavanttal ist man seit 2004 mit einem Baustoffbetrieb inklusive Profimarkt als „hagebau Bauzentrum“ in der Industriestraße 26a in Wolfsberg mit 17 Mitarbeitern vertreten.

Ganz oben auf der Agenda: Zeitgemäße Lehrlingsausbildung

Vor 24 Jahren stieg Egger, der von allen „Carlo“ genannt wird, in das 1945 von seinem Großvater Karl Egger Senior in Klagenfurt gegründete Familienunternehmen ein, das er zusammen mit seinem Cousin Siegfried Egger (50) leitet. Sein Erfolgsrezept: „Höchste Kundenorientierung, qualitativ hochwertige Produkte und ein ausgeprägtes Bewusstsein für Nachhaltigkeit“, so Egger. Diese Einstellung vertritt Egger auch als stellvertretender Gremialobmann des Baustoff-, Eisen- und Holzhandels und als Mitglied des Landesgremiums des Baustoff-, Eisen- und Holzhandels sowie des Verbandes der Baustoffhändler Österreichs. „Ganz oben steht für mich auch eine zeitgemäße Lehrlingsausbildung“.