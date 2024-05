Kürzlich wurde Christian Theuermann für seine 20-jährige Tätigkeit als Kursleiter mit dem Verdienstzeichen des Verbandes Österreichischer Volkshochschulen (VHS) ausgezeichnet. In diesem Rahmen bietet der 43-Jährige Kurse für steirische Harmonika und Keyboard an, die in der Regel drei bis fünf erwachsene Teilnehmer pro Kurs und zehn Unterrichtseinheiten umfassen. „Es entsteht eine großartige Gruppendynamik“, sagt er. „Oft bleiben wir auch nach Kursende noch Freunde. Einige meiner Kurse laufen bereits viele Jahre, da die Teilnehmer immer wieder verlängern“, fügt er hinzu. Die Auszeichnung betrachtet Theuermann als „eine schöne Anerkennung“ und „ein Zeichen der Wertschätzung“.