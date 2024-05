Renate Meißl aus Magersdorf bei St. Andrä hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Hundesprache für Kinder verständlich zu machen, um Unfälle zu verhindern und Ängste zu reduzieren. „Rund 800 Kinder wurden 2023 in Österreich wegen einem Hundebiss im Krankenhaus behandelt. Dabei sind meist der Kopf und der Hals betroffen. Das Wissen um den richtigen Umgang mit Hunden ist unerlässlich. Ich habe selbst vier Hunde und zwei kleine Kinder und weiß, wie wichtig der richtige Umgang beiderseits ist“, erklärt Meißl, die tierschutzqualifizierte Hundetrainerin und diplomierte Verhaltensberaterin für Hunde ist.

Spielerisches Erlernen mit Therapiehündin Zana © Ramona Steiner

Ab Juni möchte sie mit ihrem Biss-Präventionsprogramm Unfällen vorbeugen und erklärt den Kindern in zwei Stufen den richtigen Umgang mit den Hunden und verschiedene Signale, wozu in letzter Instanz auch das Knurren zählt, zu verstehen. „Im ersten Schritt erfahren die Kinder, wie ein Hund kommuniziert. Mit meinem Stoffhund Maxi lernen sie dann, wo ein Hund gerne angefasst wird. Im zweiten Schritt kommt meine Therapiehündin Zana zum Einsatz, die von den Kindern hautnah erlebt werden kann, um das zuvor Gelernte in die Praxis umzusetzen“, sagt Meißl, die bei diesem Erlebnis auch weitere Fähigkeiten der Kinder trainiert, wie beispielsweise Farben erkennen, Rechnen und logisches Verständnis.

Meißl besucht Kindergärten, Kitas und Volksschulen © Ramona Steiner

„Dieses Wissen ist auch wichtig für Eltern. Denn nur, wenn wir die Signale von Hunden verstehen, können wir diese Informationen an unsere Kinder weitergeben. Wissen in Kombination mit unserem vorbildlichen Verhalten ist der beste Schutz für unsere Kinder“, weiß die Lavanttalerin, die mit ihrem Programm Kindergärten, Kindertagesstätten und Volksschulen besucht, aber auch ein Angebot für Privatpersonen hat. Eine von zwei Einheiten dauert eine Stunde und kostet fünf Euro pro Kind. In ihrer Hundeschule „Dogmate“ bietet die Hundetrainerin bei weiterem Interesse auch Körpersprachenseminare für Erwachsene an, die drei Stunden dauern und 75 Euro kosten. Kontakt: 0664 / 388 08 03