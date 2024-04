Ein unkastrierter, scheuer Schafbock ohne Ohrmarke wurde in Magersdorf bei St. Andrä aufgefunden und mit der Tierrettung ins Tierschutz-Kompetenzzentrum (TiKo) Klagenfurt gebracht. „Das Tier ist rund eine Woche in der Gegend herumgeirrt“, berichtet Nina Zesar, Sprecherin des TiKo.

Jetzt wird das Tier in einem Stall im Außenbereich des TiKo versorgt. „Wir sind normalerweise nur für Haustiere zuständig. Wir können aber nicht wegsehen, wenn ein Tier in Not geraten ist“, so Zesar. Der Besitzer werde gesucht. Das TiKo ist von 8 bis 16 Uhr unter (0463) 435 41 erreichbar.