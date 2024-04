Nach knapp zweijähriger Umbauzeit wird im Sommer das Hotel-Restaurant Silberberg in St. Johann bei Wolfsberg eröffnet. Eine GmbH von Dietmar Riegler, Geschäftsführer der RZ-Pellets-Firmengruppe, hat den Traditionsgasthof 2022 gekauft und von Grund auf modernisiert. Zumindest die Zimmer und das Restaurant. Der Wellnessbereich mit Sauna bleibt unverändert. Diese können nicht nur die Hotelgäste, sondern auch Saunagruppen nutzen.

Von Grund auf erneuert

Wie viel er investiert hat? „Zu viel“, lacht der Wolfsberger Unternehmer, der mit der Eröffnung im Juli oder August rechnet. „Das Hauptgebäude wurde komplett generalsaniert beziehungsweise, von den Innenwänden bis hin zu den Toilettanlagen. Im Eingangsbereich wird es eine Lobby mit Bar geben und zwei Speisesäle, wie es vorher schon der Fall war“, erklärt Riegler. Auch von der Größe her bleiben die Speisesäle gleich, Platz wird für über 100 Personen geboten. Weitere Gäste können auf der Terrasse Platz nehmen, die durchgehend beschattet und auf dem selben Niveau wie die Speisesäle errichtet wird. Von den 24 Zimmern wurden zehn neu möbliert, die anderen wurden von Grund auf erneuert. „Um mehr Komfort zu bieten, wurde teilweise aus zwei Zimmern eines gemacht. Dadurch, dass das Dach des Gebäudes angehoben wurde, konnten wir wiederum im Dachbereich mehr Zimmer unterbringen“, so Riegler. Und so sei in Summe die Zahl der Zimmer mit 24 gleich geblieben.

Sonja Nastl übernimmt die Leitung im Restaurant Silberberg und wird auch die Wolfs-Lounge weiterhin betreiben © Privat

Für das Restaurant Silberberg wird Sonja Nastl zuständig sein, die seit 2016 die Wolfs-Lounge in der Lavanttal-Arena überhat. „Sonja Nastl wird künftig für beides zuständig sein, also für das Restaurant Silberberg und für die Lavanttal-Arena. Sie wird mit zwei Teams arbeiten“, erklärt Riegler, der beim Silberberg „auf bodenständige, leistbare Küche“ setzen will. „Es wird ein Restaurant werden, in das man gerne essen gehen wird und es wird auch die Qualität passen. Es wird auch für Feiern aller Art reserviert werden können“, so Riegler: „Dass wir in der Lage sind, gute Qualität zu bieten, haben wir schon in der Lavanttal-Arena bewiesen. Und es wird ja vom selben Personal betreut“, sagt der RZ-Pellets-Chef, der das Hotel-Restaurant Silberberg täglich offen halten will. Personal werde laufend gesucht.