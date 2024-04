Seit fast fünf Jahren können sich Vierbeiner in der Hundefreilaufzone in der Schleifenstraße in der Nähe des Wolfsberger Hauptbahnhofes austoben. Aber nicht mehr lange: Denn auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung am 25. April steht die Kündigung des Pachtvertrages für die Hundewiese. „Wir haben noch versucht, einen günstigeren Pachtzins zu verhandeln, was aber leider nicht möglich war. Deshalb wurde die Kündigung des Pachtverhältnisses einstimmig vorberaten“, sagt Bürgermeister Hannes Primus (SPÖ).