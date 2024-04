74 edle Tropfen aus neun Kategorien standen beim „Wine Award Carinthia“ im Rahmen der Weinfachmesse „Intervino“ in Klagenfurt am Prüfstand. Bei der größten Weinmesse im Süden Österreichs konnte auch Winzerin Martina Lippitz (39) aus dem Granitztal mit ihrem „Sauvignon blanc Privat 2020“ überzeugen. „Der wuchtig, komplex gereifte Sauvignon, goldgelb und mit intensiv exotischen Fruchtnoten ausgestattete Weißwein schaffte es als einziger Kärntner Tropfen in die Kategorie der Siegerweine, worauf ich besonders stolz bin“, so die Winzerin, die sich seit 2006 mit dem Weinbau beschäftigt und den Betrieb vulgo Oberländer im Granitztal bei St. Paul im Jahr 2011 von ihren Eltern Theresia und Albin Lippitz übernahm.