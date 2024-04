„Aufgrund des Alters und des gestiegenen Strombedarfs müssen wir das Umspannwerk in Wolfsberg erneuern“, erklärt Michael Marketz, Geschäftsführer von Kärnten Netz. Das Umspannwerk in der Auenstraße in Wolfsberg wurde im Jahr 1956 errichtet und wird ab Mitte 2024 zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit um rund neun Millionen Euro erweitert. Rund ein Jahr lang werden die Umbauarbeiten dauern. Auswirkungen auf die Stromversorgung der Kunden haben die Arbeiten laut Kelag während der Ausbauarbeiten keine.