Ab dem Frühsommer ist der steirische Sternekoch Johann Lafer mit einem eigenen TV-Format auf Sat.1 zu sehen. „Er ist ein lockerer Typ, immer lustig drauf“, erzählt David Hinteregger (62) aus Wolfsberg. Der Küchenleiter des SeneCura Sozialzentrums in Frantschach-St. Gertraud durfte mit Lafer ein seniorengerechtes Gourmet-Menü zubereiten. Organisiert wurde die Veranstaltung von der SeneCura Gruppe für alle Küchenleiterinnen und Küchenleiter aus ganz Österreich in Wien. „Ich habe wertvolle Tipps bekommen. Man lernt nie aus“, sagt Hinteregger. Verkostet wurde das Menü von 50 Gästen, unter anderem von Bewohnerinnen und Bewohnern naheliegender SeneCura-Häuser.

Johann Lafer gab „wertvolle Tipps“ © SeneCura

An seine Begegnung mit Lafer erinnert Hinteregger ein gemeinsames Foto und eine Buchsignierung. Auf seiner Arbeitsstelle wurde er auch mit einem „TV-Stern“ überrascht. „Ich habe mich sehr gefreut. Eine lustige Aktion, die sich meine Kolleginnen und Kollegen einfallen haben lassen“, so Hinteregger, der im Lavanttal kein Unbekannter ist. Bevor er 16 Jahre lang das Restaurant Kristall in St. Paul führte, war er im Gasthaus Loigge, das inzwischen zum Landhotel Freitag wurde. Vor seiner SeneCura-Stelle war er drei Jahre lang Küchenchef im „B70“ in Framrach bei St. Andrä.