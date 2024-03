Am 11. März brachte zwar noch ein Ungarn-Tief den langersehnten Schnee auf der Alm, doch „aus wirtschaftlichen Gründen“ beendet die Koralpe zwei Wochen früher als geplant die Saison. „Wenn im Tal das Wetter schon so schön und warm ist, lässt das Interesse am Skifahren verständlicherweise nach. Daher ist dieser Schritt aus wirtschaftlichen Gründen leider notwendig“, schreibt das Skigebiet auf ihrer Facebook-Seite. Nur noch bis einschließlich 17. März sind alle Schlepplifte in Betrieb – also auch der Wasserhanglift. Am 16. und 17. März fahren alle Kinder bis 14 Jahre gratis Ski.

Spaßrennen

„Am Vormittag geht es super zum Skifahren, am Nachmittag wird der Schnee dann sulzig. Die Schneelage lässt uns durch die warmen Temperaturen leider keine Wahl“, sagt Office Managerin Karin Pucher und fügt hinzu: „Das Hotel ist noch bis zum 17. März voll, daher werden bis dahin die Lifte noch in Betrieb sein.“ Abgesehen davon findet am 16. März – wie schon im Vorjahr – das Spaßrennen „Der weiße Almrausch“ auf der Koralpe statt, bei dem jeder mitmachen kann. Nennschluss ist am 16. März um 10 Uhr bei Intersport Tatschl unter der Nummer 0664/262 77 88. Das Startgeld beträgt 5 Euro, los geht das Spaßrennen um 13 Uhr. Danach wird zur Après-Ski-Party in der Schirmbar geladen.

Auf der Weinebene und am Klippitztörl soll die Skisaison noch bis zum Ostermontag am 1. April andauern – sofern es die Temperaturen zulassen.