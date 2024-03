2021 eroberte der polnische Diskonter Pepco den österreichischen Markt. Doch die Expansion scheiterte, im Vormonat wurde Insolvenz angemeldet. 680 Beschäftigte in 73 Filialen in ganz Österreich sind betroffen, in Kärnten sind es sechs Filialen mit insgesamt 50 Mitarbeitern. In Wolfsberg hat sich Pepco erst vor einem Jahr angesiedelt – nämlich im Fachmarktzentrum an der Spanheimer Straße.

Bei Vermieterin Christina Kulterer ist bislang noch keine Kündigung seitens des Masseverwalters für die Geschäftsfläche beim FMZ eingegangen: „Von der Insolvenz habe ich selbst nur aus der Presse erfahren“, sagt Kulterer, die damit rechnet, dass die rund 400 Quadratmeter große Fläche angesichts der Sonderkündigungsfrist in Insolvenzfällen „vermutlich ab der Jahresmitte“ wieder zur Vermietung frei stehen wird.

Wie lange die einzelnen Filialen noch offen haben werden, entscheidet der Masseverwalter. Die Mitarbeiter wissen selbst nichts. Aktuell wird die Filiale in Wolfsberg gestürmt, immerhin wird das gesamte Sortiment seit Tagen um 20 Prozent abverkauft. Vor allem die Regale mit Deko, Haushaltsartikeln, Spielzeug und Schreibwaren haben sich seitdem gelichtet. Aufgrund der Insolvenz sind die Abverkaufsartikel vom Umtausch ausgeschlossen.