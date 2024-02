Derzeit sind noch die „Frühlings-Superhits“ plakatiert. Aber die Zeit der Kärntner Pepco-Filialen sind gezählt, nachdem der polnische Billig-Händler am Mittwoch seinen kompletten Rückzug aus dem Österreichischen Markt angekündigt hat. Im Milesipark in Feldkirchen, im Atrio in Villach, in Wolfsberg und in den Klagenfurter City Arkaden ist Pepco ansässig, ebenso in Lienz. Seit wenigen Monaten erst existiert auch ein Pepco-Geschäft im Modepark Röther in Klagenfurt/St. Ruprecht. Von der Schließung bzw. Pleite betroffen dürften in Kärnten rund 45 Pepco-Mitarbeiterinnen sein.