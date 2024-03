1000 Babys und 700 Hochzeiten wurden von den „Forever digital“-Fotografen Elisabeth (47) und Ralf Zimmermann (60) bisher abgelichtet. Angefangen hat die Erfolgsgeschichte vor zwei Jahrzehnten, als Elisabeth Zimmermann im Alter von 25 Jahren ihr Hobby zum Beruf gemacht hat. „Sie startete mit einem kleinen Fotoatelier im ehemaligen Forum in Wolfsberg und hat dann auch die Meisterprüfung abgelegt. Damals war auch gerade der Wechsel von der analogen zu digitalen Fotografie“, weiß Ehemann Ralf, der vier Jahre später eingestiegen ist. Kennengelernt haben sich die beiden übrigens bei der Arbeit in Graz. Der Obersteirer war damals der Chef der Wolfsbergerin. 1999 sind sie zusammengekommen, zusammen haben sie zwei Kinder im Alter von 18 und 22 Jahren.

Seit sechs Jahren befindet sich das Fotostudio in der Wiener Straße 10, zwischen dem Hotel Hecher und Pagro. Drei Aufnahmeräume gibt es auf den insgesamt 320 Quadratmetern. „Unser Fokus liegt auf der Personenfotografie, vom Porträt bis hin zum Akt, Baby- und Babybauchfotos. Unser Hauptgeschäft sind aber Pass- und Bewerbungsfotos. Wichtig sind laufende Schulungen, in der Branche darf man nicht stehen bleiben“, sagt Ralf Zimmermann. Zwei Mal in der Woche sei seine Frau auch auf der Wolfsberger Geburtenstation, um die Neuankömmlinge passend abzulichten. Außerhalb des Studios werden neben Schulfotos auch Hochzeiten, Taufen und Erstkommunionen mit der Kamera festgehalten. „Bei der Fotografie hat es einen großen Wandel gegeben. Heute ist es wichtig, dass Emotionen herübergebracht werden, dass das Foto lebt“, so der 60-Jährige, der davon schwärmt, „den schönsten Beruf“ zu haben: „Wir lichten nur erfreuliche Ereignisse ab. Es ist schön, wenn uns hier die Leute ihr Vertrauen schenken. Da spielt auch eine 7-Tage-Woche keine Rolle.“ Bei den Hochzeitsfeiern wird das Ehepaar von vier weiteren Fotografinnen und Fotografen unterstützt.