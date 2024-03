Aufgrund eines technischen Gebrechens ist der Steinschneiderlift, der linke der Doppel-Schlepplifte neben der Kassa auf der Koralpe, seit 22. Februar außer Betrieb. Eigentlich hätte der Steinschneiderlift bis 28. Februar repariert werden sollen. „Wir mussten einen Bestandteil bestellen, den wir leider nicht so schnell bekommen konnten“, erklärt Betriebsleiter Andreas Streit. Inzwischen wurde auch die Umlenkscheibe in Kitzbühel repariert und wird montiert. „Wenn beim Einbau alles gut geht und kein weiterer technischer Schaden auftritt, nehmen wir den Steinschneiderlift am 9. März im Laufe des Tages in Betrieb“, so Streit.