Am 23. März hätte in St. Paul im Lavanttal ein Rallye-Testtag stattfinden sollen. „Aus behördlichen Gründen muss dieser leider abgesagt werden“, informiert Willi Taudes, Obmann der „Stammtischrunde Sternweiss“, die den „Shakedown“ zur Lavanttal Rallye schon seit über zehn Jahren am Johannesberg organisiert. Lediglich aufgrund von notwendigen Straßensanierungsarbeiten fand dieser Testtag einige Male im Granitztal statt. „Einheimische Fahrer hätten sich auf der fünf Kilometer langen Strecke einfahren können“, so Taudes. Ein Teil der Einnahmen hätte auch an Bedürftige aus dem Raum St. Paul gespendet werden sollen.

Doch warum kann der traditionelle Testtag nicht stattfinden? „Aufgrund einer Gesetzesnovelle ist seit heuer nicht mehr die Gemeinde, sondern die Bezirkshauptmannschaft für die Genehmigung zuständig. Und dieses Verfahren beansprucht Zeit. Zeit, die uns bis zum Termin nicht mehr bleibt, weshalb die Veranstaltung nicht stattfinden kann. Für nächstes Jahr werden wir rechtzeitig ein Ansuchen stellen“, so Taudes.

Die Lavanttal Rallye findet vom 4. bis 6. April statt. Neuer Hauptsponsor ist die ASCO Anlagenbau Consulting GmbH mit Sitz in St. Andrä. Aber auch die Wolfsberger Firma Škoda Dohr mit Geschäftsführer Albert Stückler, tritt zum zweiten Mal als Sponsor auf. Die Eintrittsbänder um 15 Euro für alle drei Tage wird es auch heuer wieder geben. Der „Shakedown“ hat aber nichts mit dem Charity-Fahren vom Kiwanis Club zu tun. Dieses findet wie gewohnt statt.