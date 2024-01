Von einem eigenen Café träumt die Wolfsbergerin Zahra Metindogan, die von allen „Zeki“ genannt wird, schon lange. „Als ich 2020 bei der Rialtobrücke in Venedig gesessen bin, habe ich zu einer Freundin gesagt: Irgendwann werde ich mein eigenes Café aufmachen. Und als es jetzt zustande kam, habe ich vor Freude geweint“, erzählt die 25-Jährige. Noch laufen die Umbauarbeiten in den Räumlichkeiten des ehemaligen Eissalons „Happy Cones“ in der Ernst-Swatek-Straße, neben dem Diagnosezentrum in Wolfsberg.

Neben dem Diagnosezentrum in Wolfsberg wird das „Café Zeki“ eröffnet © Bettina Friedl

„Latte Art“

„Mein Café wird vom Stil her in die italienische Richtung gehen, mit Holzpaneelen und Steinoptik. Damit sich die Gäste wohlfühlen, wird es auch eine Lounge-Ecke mit Couch geben. Momentan wird umgebaut, Mitte März ist die Eröffnung geplant“, erzählt „Zeki“, die die letzten eineinhalb Jahre bei „Scharf‘s Deli“ am Weiher gekellnert hat. Dort hat sie mit ihrer „Latte Art“ – mit der kreativen Gestaltung des Milchschaums mit Motiven, wie Herzen, Blumen oder Blättern – den Kaffeetrinkern ein Lächeln ins Gesicht gezaubert.

„Latte Art“, die kreative Gestaltung des Milchschaums mit Motiven © Privat

Neben Weinen, Prosecco und Kaffee aus Italien wird es im neuen Café in der Innenstadt auch Snacks geben: selbstgemachte Bruschetta, Panine, Aufstrichbrote, verschiedene Croissants, Profiteroles & Co. „Im Hintergrund wird immer italienische Musik laufen“, sagt „Zeki“, die ihren Beruf als zahnärztliche Assistentin schon länger an den Nagel gehängt hat.

Zahra Metindogan, besser bekannt als „Zeki“ © Privat

Auch Sonntags geöffnet

„Es wird auch Coffee to go geben“, verrät die junge Gastronomin, die wochenends von Studenten unterstützt wird. Im „Café Zeki“ werden rund 25 Gäste Platz haben, weitere Gäste können im Sommer auf der Terrasse Platz nehmen. Geöffnet haben wird das italienische Café täglich, außer mittwochs. Die Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 20.30 Uhr, Freitag und Samstag von 7.30 bis 22 Uhr sowie Sonntag von 9.30 bis 15.30 Uhr.