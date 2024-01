Im Jahr 2019 wagte Nadja Schatz mit „Nadjas Schatzkiste“, einem Geschäft für individuell gestaltete Schnullerketten und Baby-Accessoires, den Schritt in die Selbstständigkeit und 2022 schuf sie sich mit ihrem Piercingstudio „NadelZeit“ noch ein weiteres Standbein. Beides befand sich bis vor Kurzem bei ihr zu Hause im Esperantoweg 2 in Wolfsberg. Nun ist sie aber umgezogen, nämlich in ein Geschäftslokal in Burgstall 47 in St. Andrä. „Ich möchte von nun an das Berufliche vom Privaten trennen“, begründet die 35-jährige Unternehmerin diese Entscheidung.