Laut oder leise, draußen oder drinnen, Spaß, Sport oder Kultur: Das neue Jahr hat bereits kulturell, sportlich und volkstümlich einiges an Veranstaltungen zu bieten. Einige davon sind schon bei vielen Lavanttalern ein Pflichttermin. Neben den beliebten Märkten, die jährlich immer wieder Tausende Gäste über die Grenzen der Region anlocken, gibt es heuer auch wieder lautes Motorgeheule bei der Lavanttal Rallye oder berührende Töne beim St. Pauler Kultursommer. Im heurigen Schaltjahr lockt auch ein besonderes Ereignis.

Närrisches Treiben

Die fünfte Jahreszeit hat bereits begonnen und im ganzen Tal geht es am Faschingssamstag, dem 10. Februar, wieder bunt zu: Der ganze Bezirk ist an diesem Tag in Feierlaune. Faschingsumzüge sind talauf bis talab geplant. Die größte Faschingsparty mit tausenden Narren wird in der gesamten Wolfsberger Innenstadt gefeiert. Los geht der Faschingsumzug am Bleiweiß-Parkplatz um 11.30 Uhr.

Lustig geht es bei den Faschingsumzügen im Bezirk zu © Josef Emhofer

Nur alle vier Jahre

Alle vier Jahre, jeweils in einem Schaltjahr, versammeln sich in Eitweg die Menschen, um am alten Brauch des Schimmelschlagens teilzunehmen. Dabei wird in der Faschingszeit der Winter in der Figur eines weißen Rosses durch die Straßen getrieben. Das nächste Winteraustreiben findet am Faschingssonntag, dem 11. Februar, statt. Dabei wird in der Faschingszeit der Winter in der Figur eines weißen Rosses durch die Straßen getrieben. Dargestellt wird das Tier von zwei Männern, die sich unter dem Kostüm verbergen, begleitet wird der Schimmelzug vom Priglklaubaweibl, den Habergeißen, orientalischen Händlern, dem Tierarzt und dem Schinta. Am Schluss wird der widerspenstige Schimmel geschlachtet und muss als Wintersymbol dem beginnenden Frühling weichen.

| Schimmelreiter im Jahr 2012 © Emhofer

Vollgas im Lavanttal

Spannend wird es wieder auf den Rennstrecken im Bezirk. Die Lavanttal Rallye steht am 4. und 6. April wieder in den Startlöchern. Die Lavanttal Rallye 2024 wird auch wieder als dritter Lauf in der Österreichische Rallye Staatsmeisterschaft ausgetragen und zählt als zweiter Lauf des Mitropa Rally Cup. Vorbereitungen laufen schon auf Hochtouren. „Es werden wieder 90 Fahrer an den Start gehen“, verrät MSC Lavanttal- Obmann Helmut Klösch. Zahlreiche Zuschauer werden wieder erwartet.

Die Lavanttal Rallye zieht jedes Jahr wieder zahlreiche Besucher an © Markus Traussnig

Flüßige Köstlichkeiten

Im Kompetenzzentrum Zogglhof in St. Paul dreht sich wieder alles um die Produkte, die aus Lavanttaler Äpfeln gewonnen werden. Bei der 30. Mostbarkeiten-Messe, vom 4. bis 5. Mai, organisiert vom Verein „Mostbarkeiten“ um Obmann Hans Köstinger, werden auch wieder Ergebnisse der bei der Alpe-Adria-Verkostung eingereichten Produkte und Betriebe bekannt gegeben.

Bei der Mostbarkeiten-Messe werden wieder Betriebe prämiert © Markus Traussnig

Ein kulinarisches Fest

Aus dem ursprünglichen Sommerfest entwickelte sich im Laufe der Jahre ein fester Bestandteil des Kärntner Event-Sommers: Die Rede ist vom Geflügelfest „Gackern“ in St. Andrä. Im vergangenen Jahr lockte das Fest rund 70.000 Besucher an. In diesem Jahr geht das Fest bereits zum 23. Mal auf die Loretowiese über die Bühne. Vom 9. bis zum 18. August 2024 werden wieder zahlreiche nationale und internationale Gerichte angeboten werden.

Zahlreiche Hühnergerichte kommen beim „Gackern“ auf die Speiseteller © Foto Emhofer

Produktvielfalt der Region

Das Lavanttal ist auch Heimat vieler kulinarischer Höhepunkte. In den letzten Jahren hat sich auch das St. Pauler Knoblauchfest rund um Initiatorin Margit Holzer entwickelt. Am 15. Juni wird das Gasthaus Poppmeier wieder einen genießerischen Rahmen bieten, um die Produktvielfalt der Region zu präsentieren. Neben den zahlreichen Verkostungs- und Einkaufsmöglichkeiten werden die Gäste auch mit kulinarischen Kostbarkeiten verwöhnt.

Margit Holzer ist die Initiatorin des Knoblauchfestes in St. Paul © Friedl

Ein ganzer Ort feiert

Das Straßenfest in Reichenfels ist längst Tradition. Am ersten Juli-Wochenende, konkret 5. und 6. Juli, verwandelt sich der Ortskern der Gemeinde in eine wahre Genuss- und Musikmeile. Hunderte Besucher sind an diesen Tagen in der nördlichsten Gemeinde auf den Beinen. Organisiert wird die Veranstaltung vom Festkomitee Reichenfels. Los geht es bereits am Freitag, dem 5. Juli, mit einem Oldie- und Schlagerabend. Am Samstag, 6. Juli, geht es mit dem eigentlichen Straßenfest samt kräftiger Mitwirkung aller örtlichen Vereinen und Betriebe weiter. Großes Aushängeschild ist eine Verlosung mit Preisen im Wert von mehreren Tausend Euro.

Ein Bild vom Reichenfelser Straßenfest, als es noch keine Corona-Pandemie gab © Privat

Hochkarätiger Sommer

Von 19. Mai bis zum 15. August steht die Marktgemeinde St. Paul wieder ganz im Zeichen des Kultursommers in St. Paul. Heuer steht das Musikfestival unter dem Motto „Momentum Musica“ – eine Möglichkeit, glückliche Augenblicke der Einkehr, aber auch der Unterhaltung zu erleben. Insgesamt finden 21 Veranstaltungen statt. Auf der Bühne stehen dabei alljährlich begabte Musikschaffende. Verschiedene Epochen und Genres warten in den verschiedensten Formen und Klängen wieder auf die Zuhörer.

Der St. Pauler Kultursommer lädt wieder zu zahlreichen Konzerten ein © Helmuth Weichselbraun

Eine Open-Air-Nacht

Nach einem Jahr Pause organisiert der Kulturverein „Multikulti“ mit Obmann Emmerich Plösch wieder die „Summer-Music-Night“ in St. Paul. Dabei wird sich der St. Blasienplatz (vor dem Rathaus) in ein Open-Air-Gelände verwandeln. Die mittlerweile nicht mehr aus dem Kulturkalender wegzudenkende Veranstaltung steht heuer im Zeichen der Popmusik. Zwei Bands stehen bereits fest: „Strange Kind of Women“ und „The Rosetti Sisters“.

Die „Summer-Music-Night“ lädt zum Feiern ein © Rosina Katz-Logar

Große Volksfeste

Die Lavanttaler Volksfeste sind über die Grenzen des Bezirkes bekannt. Fix ist, dass der 433. Kolomonimarkt vom 13. bis 16. Oktober auf dem Marktgelände über die Bühne gehen wird. Zehntausende Besucher werden erwartet. Der Termin für den Schönsonntagmarkt steht zwar schon von 30. Mai bis zum 2. Juni im Veranstaltungskalender, da dieser Markt immer am Fronleichnamswochenende stattfindet, aber ob der Schönsonntagmarkt auch wirklich stattfindet, wird erst entschieden. Immerhin sorgte die Verlegung des Schönsonntagmarktes in die Wolfsberger Innenstadt für hitzige Diskussionen, weshalb erst ein Gespräch mit allen Beteiligten geführt wird.