Das Gasthaus und die Jausenstation Zechner in Framrach in St. Andrä hat einen neuen Pächter: Mario Urberbauer (49) übernimmt die Lokalität mit seiner Tochter Melissa (17). Beide zog es erst vor acht Monaten ins Tennisland Auen in Wolfsberg. „Über den Sommer ist hier zu wenig los, daher habe ich mich nach etwas anderem umgeschaut“, verrät Urberbauer, der mit dem Wintergeschäft „sehr zufrieden“ gewesen ist.

Bis Ende Februar wird der 49-Jährige noch in Wolfsberg auskochen, ein Nachfolger werde noch gesucht. Ab 8. März tischt er dann in St. Andrä auf. „Mittags wird es ein Menü geben, abends eine Jause“, verrät Urberbauer.

Das Familiengasthaus in Framrach befindet sich bereits im Besitz der dritten Generation. Drei Jahre lang führte es Philipp Sternat selbst, ehe er sich mit seiner Frau Gerit dazu entschloss, es ab Mai 2023 nur mehr nach Vereinbarung aufzusperren. „Uns ist es lieber, wenn es durchgehend geöffnet hat“, sagt Sternat, der mit seiner zwölf Hektar großen Landwirtschaft und Direktvermarktung „genug zu tun“ habe. Seine Frau arbeitet als Pflegehelferin. „Die Jause und das Fleisch bekommt der Pächter von uns“, sagt Sternat. Platz bietet das Gasthaus für knapp 100 Personen im Innenbereich. Im Sommer gibt es noch einen Sitzgarten, es ist auch ein Spielplatz vorhanden.