Großes Engagement zeichnete das Leben von Helfried Presser in vielen Bereichen aus. Der langjährige Direktor der Hauptschule St. Marein verstarb am 25. Dezember nach kurzer, schwerer Krankheit im 85. Lebensjahr nach kurzer, schwerer Krankheit. Um ihn trauern seine Gattin Eveline und Tochter Carmen.

Presser absolvierte seine pädagogische Ausbildung in der Lehrerbildungsanstalt in Wien und unterrichtete ab 1958 in der Volksschule Rieding. Danach nahm Presser einen Lehrauftrag in der Hauptschule Lavamünd und in der Doppelhauptschule Wolfsberg wahr. Von 1986 bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2000 war er in der Hauptschule St. Marein als Direktor tätig. Presser setzte sich auch stark für die Verkehrserziehung der Jugend ein und organisierte den Schülerlotsendienst. Ab 1987 war er zudem politisch tätig und jahrzehntelang als Wolfsberger Gemeinderat aktiv. Außerdem setzte er sich mehr als zehn Jahre lang für das Rote Kreuz ein und fuhr nicht nur als Rettungsfahrer zu Einsätzen, sondern leitete auch Rot-Kreuz-Kurse.

1999 übernahm er den Vorsitz des Pensionistenverbandes der Ortsgruppe Wolfsberg. Im Jahr 2010 erhielt er die höchste Auszeichnung der SPÖ, die Viktor-Adler-Plakette. Die Verabschiedung fand im engsten Familienkreis statt.