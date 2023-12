Seit elf Jahren herrscht im Wolfsberger Innenstadtlokal Stones das Motto "Most, Speck und Rock 'n' Roll". Doch schon bald werden die Pächter Christine Wastian (24) und Thomas Gutschi (32) Abschied nehmen. "Das 'Stones' ist mit unserem Familien- und Privatleben nicht mehr zu vereinbaren. Das letzte Jahr haben wir die meiste Zeit nur zu zweit gearbeitet, selten einmal hatten wir zwei Aushilfen", spricht Wastian das Problem der Mitarbeitersuche an.

Bis Weihnachten offen

Noch bis voraussichtlich 23. Dezember wird das "Stones" dienstags bis samstags von 17 Uhr bis 2 Uhr früh offen haben. "Ab 1. Jänner 2024 will es der Hauseigentümer neu verpachten", sagt Wastian, bei der sich Interessenten jetzt im Dezember noch unter der Nummer 0660/107 97 48 melden können. Immerhin ist die Ablöse mit den jetzigen Pächtern zu verhandeln. "Am liebsten wäre uns, wenn das 'Stones' das 'Stones' bleibt und alles abgelöst wird – von den Möbeln über die Deko bis hin zu den Gläsern. Und dass weiterhin Most, Speck und Rock 'n' Roll hochlebt", sagt Wastian, die mit ihrem Kompagnon das "Stones" vor zwei Jahren gepachtet hat. Platz bietet das Lokal innen für rund 50 Personen, im Sitzgarten haben weitere 75 Personen Platz.

Am 8. Dezember wird ein letztes Mal groß gefeiert. „Zum Abschluss der elfjährigen Ära lassen wir es noch einmal richtig krachen und haben Star-DJ ,AL‘ engagiert. Ab 21 Uhr werden die Turntables und die Boxen glühen“, wird auf Facebook geworben.