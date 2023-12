Mitten in St. Andrä eröffnet am 7. Dezember ein neues Lokal: „Fet‘s Kleine Kneipe“. Herfried Paulitsch aus St. Georgen wechselt nach zehn Jahre als Gastwirt in seinem „Let’s Fetz“ in Jakling nach St. Andrä – und zwar zur Hausnummer 47/2. „Nach zehn Jahren war es an der Zeit, sich gastronomisch zu verändern“, schmunzelt der Wirt, der sein neues Lokal täglich von 9 bis 2 Uhr früh offen hält.

Montags, mittwochs und freitags gibt es von 11.30 bis 14 Uhr auch Nudelspezialitäten sowie Suppe und Dessert aus regionalen Zutaten. Für die Kulinarik und das Service ist Julia Knauder zuständig.